Feuer in Mönchengladbach Traktor brennt ab - Rauchsäule weit zu sehen

Nachdem bereits am Vormittag wegen einer Explosion in einer Industriehalle in Neuwerk eine hohe Rauchsäule über der Stadt aufgesteiegen war, war am späten Dienstagnachmittag (30. April 2024) stieg erneut und weit sichtbar schwarzer Rauch in den Himmel. Diesmal war der Auslöser nahe Schloss Rheydt.