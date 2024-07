Autoeinbrüche Wenn ein Tracker den Standort des Diebesguts anzeigt

Autoeinbrüche in Mönchengladbach gehören mittlerweile zum Alltag. Laut aktueller polizeilicher Kriminalstatistik stiegen die Zahlen 2023 um 498 auf insgesamt 1789 Fälle im Vergleich zum Vorjahr. Das sind im Schnitt fast fünf Autos pro Tag. Im August 2023 schlugen Täter innerhalb von nur zwei Wochen ganze 55-mal zu. Auch in diesem Jahr sind geparkte Autos ein beliebtes Einbruchziel: Beispielsweise traf es im Januar bereits ein Firmenfahrzeug in der Straße Am Ringerberg und Ende März zwei weitere Fahrzeuge.