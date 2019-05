Ehemalige Abteikirche in Mönchengladbach : Ein Autobahnschild für das Münster

So sieht das Autobahnschild aus, das spätestens Ende des Jahres stehen soll. Foto: Stadt MG

Mönchengladbach Ab Ende des Jahres soll an der A 61 ein Schild auf die Keimzelle der Stadt, das Münster, hinweisen. Die Bezirksregierung stimmte dem jetzt zu, die Kirche gehöre zu den wenigen herausragenden mittelalterlichen Gebäuden am Niederrhein.

Seit mehr als 1000 Jahren steht auf dem Abteiberg, der Keimzelle Mönchengladbachs, eine Kirche. Und jetzt werden darauf auch die Autofahrer auf der Autobahn 61 hingewiesen. Künftig soll eine so genannte „Touristische Unterrichtungstafel“ an der Autobahn kurz vor der Abfahrt Nordpark in Fahrtrichtung Venlo das Wahrzeichen im bekannten Braun-Weiß dieser Schilder zeigen. Die Aufschrift weist den Unkundigen auf das „Mönchengladbacher Münster St. Vitus“ hin. Das Piktogramm dazu zeigt das Münster, die Abtei, und dahinter auch noch die Citykirche. Verantwortlich dafür war das Geodatenzentrum im Fachbereich Geoinformation der Stadt. Am Dienstag stellt die Stadt dies den Politikern im Planungs- und Bauausschuss vor.

Für Mönchengladbach ist dies das dritte Touristik-Schild an Autobahnen. Das Museum Abteiberg kommt zu solchen Ehren an der Autobahn 52 kurz vor der Abfahrt Nord in Fahrtrichtung Düsseldorf. Und auf Schloss Rheydt wird der Autofahrer ebenfalls an der A 52 an der Abfahrt Willich-Schiefbahn hingewiesen.

Info Abteikirche der Benediktiner Klosterkirche Von 974 bis zum Jahr 1802 war das Münster die Abteikirche der Benediktinerabtei Gladbach. Bauverein 1947 gründete sich der Münster-Bauverein als eine Initiative Bürgerschaft, um die Kirche nach der Zerstörung im Krieg zu erhalten und zu sanieren.

Die Idee kam vom Münster-Bauverein, der sich im Januar vergangenen Jahres mit der entsprechenden Bitte an das Rathaus wandte. Dabei kann die Stadt über solche Schilder gar nicht entscheiden. Das Rathaus fragte bei der Bezirksregierung an, ob dies genehmigungsfähig sei. Die Kommunalaufsicht antwortete darauf am 3. Januar dieses Jahres mit einer Zusage: „Das Mönchengladbacher Münster St. Vitus ist eine romanische Basilika mit gotischer Chorhalle im Zentrum der Stadt. Durch seine Lage auf dem Abteiberg wird es zu einer Landmarke mit unverbauter Fernwirkung.“ Papst Paul VI. habe die ehemalige Klosterkirche 1974 zur päpstlichen Basilika minor erhoben. „Aufgrund seiner Lage, seiner Geschichte und seiner Bausubstanz gehört das Mönchengladbacher Münster St. Vitus zu den wenigen herausragenden mittelalterlichen Gebäuden am Niederrhein“, schrieb die Behörde. Und weiter. „Es ist vergleichbar mit der bereits ausgeschilderten Stiftskirche St Quirinus in Neuss. Die Kirche zum heiligen St. Vitus erhebt sich in beherrschender Höhenlage und bildet mit dem Rathaus, an dessen nördlicher Rückseite sie mit der Fassade anstößt und der etwas höher liegenden Hauptpfarrkirche Mariä Himmelfahrt das herausragende Ensemble der Altstadt.“