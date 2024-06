Toughest Firefighter Alive in Mönchengladbach Wettkampf der härtesten Feuerwehrleute

Highway to Hell: Wenn es ein Lied gibt, das am besten die Gefühle beschreibt, die man als Teilnehmer des internationalen Wettbewerbs „Toughest Firefighter Alive“ hat, ist es der bekannte Ohrwurm von AC/DC, sagt Phillip Blau. Schließlich gilt es bei dem Wettbewerb, höllische Herausforderungen zu stemmen, nämlich die 15 Stockwerke des städtischen Elisabeth-Krankenhauses in voller Montur mit der 20 Kilogramm schweren Atemlufttasche sowie persönlicher Schutzausrüstung möglichst schnell zurückzulegen.