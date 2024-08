Mordkommission ermittelt weiter Noch viele ungeklärte Fragen nach Leichenfund in Mönchengladbach

Die Leichen wurden am Freitag obduziert. Ein Ergebnis der Untersuchung steht aber noch aus, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Die Ermittlungen werden also noch mindestens über das Wochenende andauern. Immerhin sind noch viele Fragen zu dem Vorfall ungeklärt: Wer hat wen getötet? Und warum? Auch die Frage, woher die Schusswaffe stammt, ließ der Polizeisprecher am Freitag unbeantwortet. Zu dem Zeitpunkt dauerten die Ermittlungen der Mordkommission sowie die Tatortaufnahme weiter an. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ will die Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt „keine Detailangaben zum Sachverhalt“ machen. Sie kündigt an, nachzuberichten, wenn die Ermittler zu den bisher nicht zweifelsfrei geklärten Fragen zum Hergang und zu den Hintergründen Antworten gefunden haben.