„Alles ohne Strom“-Tour 2020 : Toten Hosen spielen im Mönchengladbacher Sparkassenpark

Mönchengladbach Auf ihrer „Alles ohne Strom“-Tournee machen die Toten Hosen am 3. September 2020 im Mönchengladbacher Sparkassenpark Station. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus. Aber „Kikis kleiner Tourneeservice“, das Tourmanagement der Hosen, hat den Termin bereits im Internet veröffentlicht.

Sie sind seit fast 40 Jahren im Geschäft, aber immer noch für die ein oder andere Überraschung gut. „Die Toten Hosen wollten von Beginn an eigentlich immer eine Big Band sein“, kommentieren die Düsseldorfer beinahe beiläufig auf ihrer Webseite ihr jüngstes Projekt „Alles ohne Strom“. So heißt auch ihr neues Album, und darauf kommen Campino & Co. nach eigener Einschätzung dem Traum vom Big-Band-Dasein so nahe wie nie zuvor. Ob diese Einschätzung zutrifft, ist im nächsten Jahr in Mönchengladbach zu überprüfen. Am Donnerstag, 3. September, werden die Hosen im Sparkassenpark auftreten – und zwar ebenfalls ohne Strom. Unter diesem Motto steht auch eine komplette Tour in 2020, und etliche Konzerte auf der Route sind zumindest laut Hosen-Webseite bereits ausverkauft.