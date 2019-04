Niers in Mönchengladbach : Tote und verölte Vögel nach Dieselunfall

Stefan Bröckling vom Tiernotruf Düsseldorf ist mit Kollegen an der Niers und an Weihern in Odenkirchen im Einsatz. Sie retten verölte Vögel aus dem Gewässer. Foto: Stefan Bröckling Tiernotruf e.V.

Mönchengladbach Fünf Wasservögel sind nach dem Diesel-Befund in der Niers verendet, weitere 15 fing der Tiernotruf ein und brachte sie zum Reinigen zum Spezialisten. Ein Biologe der Stadt begleitete die Aktion. Tierschützer sprechen von einer „Katastrophe“.

Die Diesel-Belastung in der Niers nach einem Lkw-Unfall hat erste Auswirkungen auf die Natur. Bei einer gemeinsamen Such- und Fangaktion des Tiernotrufs Düsseldorf und dem städtischen Fachbereich Umwelt seien am Dienstag fünf verendete Wasservögel gefunden und 15 weitere Vögel eingefangen worden, die nun im Kreis Borken gereinigt werden. Das teilte Stadtsprecher Dirk Rütten mit. Der Verein Tiernotruf hatte am Mittag eine Schätzung veröffentlicht, wonach womöglich 50 bis 100 Tiere betroffen sein könnten.

Am Sonntag hatte die Feuerwehr bei ihrem Einsatz noch keine Anzeichen von verendeten Wasservögeln festgestellt. Auch der Niersverband, der mit Streckenkontrollen unterwegs war, habe bis Dienstag keine Schäden dieses Ausmaßes festgestellt, sagte Wilfried Manheller, Leiter Abteilung Gewässer und Labor beim Niersverband. Er bekräftigte gestern: „Wir erwarten keine so große Belastung für die Wasserwelt und die Gewässerbiologie. Wir sind darüber nicht erfreut, aber Unfälle passieren leider.“ Wie die Stadt mitteilte, laufen die Maßnahmen von Feuerwehr und Fachbereich Umwelt in Absprache mit der Tierschutzbehörde, der Bezirksregierung und dem Landesumweltamt weiter. Unter anderem ist das Absatzbecken, das am Ende des Kanals verhindert, dass Schlamm in die Niers gelangt, ausgekoffert worden.