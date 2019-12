Landgericht Mönchengladbach : Tote Frau nach Unfall mit Müllwagen: Verfahren eingestellt

Bei dem Unfall auf der Quadtstraße in Wickrath war im September 2018 eine Seniorin ums Leben gekommen. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Verfahren nach Unfall mit Müllwagen eingestellt

Im Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 42-Jährigen Mönchengladbacher wurde das Verfahren am Dienstag vor dem Landgericht eingestellt. Dem Mönchengladbacher wurde vorgeworfen, im September 2018 als Fahrer eines Müllwagens in Wickrath eine Fußgängerin übersehen zu haben. Die Frau wurde beim Überqueren der Quadtstraße von dem Fahrzeug erfasst und so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb.