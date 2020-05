Beerdigung in Mönchengladbach : Trauerfeier für tot geprügelten kleinen Jungen

Mönchengladbach Die Mutter des Fünfjährigen und ihr Lebensgefährte sitzen in Untersuchungshaft. Der Frau wird „Totschlag durch Unterlassen“, dem Mann „Totschlag“ vorgeworfen. Zur Beerdigung soll der leibliche Vater gekommen sein.

Der Fünfjährige, der am 21. April in einer Wohnung im Stadtteil Dahl gewaltsam zu Tode kam, ist beerdigt. Es gab eine kleine Trauerfeier auf einem Mönchengladbacher Friedhof, bei der auch die Polizei anwesend war. Der Fünfjährige soll vom Freund (23) der Mutter getötet worden sein. Beide sitzen in Untersuchungshaft – der Lebensgefährte wegen Totschlags, die Mutter wegen Totschlags durch Unterlassen. Die Obduktion des Jungen ergab, dass er unter anderem an inneren Verletzungen und einem schweren Schädelhirntrauma starb. Zur seiner Beerdigung soll auch der leibliche Vater des Jungen gekommen sein.