Bei Tagung in Mönchengladbach Top-Designer Diez erklärt Inneneinrichtung

Menschen verbringen bis zu 90 Prozent ihrer Zeit in Räumen. Für deren Gestaltung muss ein neues Qualitätsverständnis geschaffen werden, das Wohlbefinden, Nachhaltigkeit sowie die individuellen Bedürfnisse der Nutzer viel stärker vereint. „Menschen begegnen sich in Räumen, Menschen arbeiten und leben in Räumen. Die Inneneinrichtung wirkt auf psychosozialer Ebene, das ist nicht zu unterschätzen“, sagt Thomas Brühl, Geschäftsführer von „Pro Office“ in Mönchengladbach.