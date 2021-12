Platz 3: „Borussia Mönchengladbach“

Getoppt wird die Bundesliga natürlich noch vom heimischen Verein: Die Geschehnisse um die schwarz-grüne Borussia liegen den Mönchengladbachern (wenig überraschend) besonders am Herzen. Und so schafft es der Begriff immerhin auf Rang drei. Übrigens: Auch in Neuss und in Krefeld wurde „Borussia Mönchengladbach“ so häufig gegoogelt, dass der Begriff in der „Top 10“ auftaucht.