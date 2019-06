Pionier zu Gast in Mönchengladbach : Ein Bildhauer als Philosoph

Info

Herkunft Geboren am 9. April 1949 in Liverpool; aufgewachsen in Sussex

Studium Royal College of Art, London

Lehrtätigkeit Ab 1979 Lehrauftrag an der Kunstakademie Düsseldorf, ab 2001 Professur an der Hochschule der Künste in Berlin; 2009 bis 2013 Rektor der Kunstakademie Düsseldorf

Skulpturenpark 2006 erwarb Tony Cragg in Wuppertal einen 15 Hektar großen verwilderten Park mit der Villa Waldfrieden. Dort entstand der Skulpturenpark Waldfrieden als privates Museum in Trägerschaft einer Stiftung der Familie Cragg.

Statement „Meine Arbeit ist dem Leben geweiht, . . . Ich will immer etwas Vitales. (. . .) Ich hasse Skulpturen, die wie Klumpen aussehen.“