Aktion in Mönchengladbach Tonnenweise Müll beim Frühjahrsputz

Traktorreifen so groß wie Kinder. Stapelweise Autoreifen im Gebüsch. Säckeweise Dreck und Unrat – insgesamt um fast acht Tonnen wilden Müll ist Mönchengladbach nun leichter. So fällt die Bilanz aus nach dem Frühjahrsputz vom vergangenen Samstag, der gemeinsamen Aktion der Rheinischen Post, der Stadtsparkasse und der GEM.Wilfried Theißen, Logistikleiter bei der GEM, gilt als „Mister Frühjahrsputz“, nachdem er 1997 erstmals zum kollektiven Reinemachen in der Vitusstadt aufgerufen hatte. Er freute sich, dass nach der Corona-Pause die Bürger sich am Samstag endlich wieder mit Zange und Müllsack auf den Weg machen konnten, um ihre Umgebung von Unrat und Dreck zu reinigen. „1965 Teilnehmer in 91 Gruppen haben sich angemeldet“, bilanzierte Theißen. Insgesamt sammelten sie am Samstag genau 7,82 Tonnen im Stadtgebiet ein – im Vergleich zu früheren Jahren relativ wenig. „Wir hatten am Anfang 43 Tonnen“, sagt Theißen. Als Besonderheiten zählt er 49 Autoreifen und zwei Traktorreifen auf, die entdeckt und entsorgt wurden.