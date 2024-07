Kolumne Mensch Gladbach Das Geschäft mit der Notdurft

Manchmal lohnt es sich, wenn man sich einer gewiss heiklen Problematik mit der messerscharfen Klarheit der Justiz nähert. Wenn wir also über Toiletten in Mönchengladbach sprechen, dann rufen wir doch dazu das Oberverwaltungsgericht Münster an, das im Jahr 2017 geurteilt hat: Es gibt keine Rechtsvorschrift, auf deren Grundlage der Antragsteller die Aufstellung öffentlicher Toiletten von der Stadt verlangen kann. Das heißt auf Deutsch: Eine Stadt muss den Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, kein Klo anbieten.