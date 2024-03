Parcours in Rheindahlen geplant So soll die „Toilettensituation“ an der Discgolfanlage geregelt werden

Jansens Frage, ob mit den verfügbaren finanziellen Mitteln eine öffentliche, rollstuhlgerechte Toilette in unmittelbarer Nähe des Parcoursgeländes gebaut oder die Toiletten der Bezirkssportanlage als eine solche ausgebaut werden könne, verneint die Stadtverwaltung. Die Neuschaffung würde 130.000 Euro kosten. Dazu kämen noch die laufenden Kosten. So beziffert die Verwaltung die Reinigungskosten für das Toilettenhäuschen am Stadtwald auf 7000 Euro jährlich, die Kosten für Schadensbeseitigung auf durchschnittlich 20.000 Euro im Jahr. Die Stadt habe aus Kostengründen „ein Großteil der öffentlichen WC-Anlagen“ geschlossen und setze nun auf das Prinzip „Nette Toilette“. Auch in „gut besuchten Parks“ und auf öffentlichen Freizeitanlagen gebe es „meist“ keine Toilette in der Nähe, führt die Stadtverwaltung in ihrer Erläuterung aus.