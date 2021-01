Auto gerät unter Lkw : Tödlicher Unfall auf Rastanlage

Mönchengladbach Ein 37-Jähriger starb, nachdem sein Auto unter das Heck eines geparkten Lkw geraten war. Die genauen Umstände des Verkehrsunfall sind noch unklar.

Ein 37-jähriger Mönchengladbacher ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf dem Parkplatz der Rast- und Tankanlage Geismühle-Ost gestorben. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sind die Umstände noch unklar. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war Mann gegen 6.30 Uhr mit seinem Golf auf der A 57 in Richtung Krefeld unterwegs gewesen. In Höhe der Rastanlage fuhr er dann über den Verzögerungsstreifen auf den Parkplatz und geriet aus bislang unklarer Ursache unter das Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten Lkw. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0211 8700 zu melden.