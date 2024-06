Polizeieinsatz in Mönchengladbach Motorradunfall am Nordpark endet tödlich

Kurz vor 17 Uhr ging der Notruf bei der Mönchengladbacher Polizei ein. Ein Motorrad, das mit zwei Personen – einem Mann und einer Frau – besetzt und in Richtung Innenstadt unterwegs war, ist offenbar nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen in der Mitte, der mit Pollern gesichert ist, gefahren. So die Schilderung eines Polizeisprechers. Es kam zum Sturz. Das Motorrad rutschte den Angaben zufolge durch den Mittelstreifen bis auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Die 24 Jahre alte Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 20-jährige Mann wurde schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, erklärte der Polizeisprecher am Abend im Gespräch mit unserer Redaktion.