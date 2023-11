Vorfall in Mönchengladbach Tod eines Pferdes – Polizei ermittelt

Bei der Polizei in Mönchngladbach hat eine Frau (30) am Donnerstag, 9. November, gegen 15 Uhr den Tod eines Pferdes in Schelsen gemeldet. Das Tier hatte auf bislang ungeklärte Weise so schwere Verletzungen im hinteren Bauchbereich erlitten, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste.