Logentalk bei Borussia : Plätze für Talk mit Strobl und Hofmann zu gewinnen

Mönchengladbach RP-Leser können dabei sein, wenn die beiden Mittelspieler Borussias mit RP-Redakteur Karsten Kellermann im Stadion talken.

(RP) Jonas Hofmann und Tobias Strobl sind am Dienstag, 16. April, ab 19 Uhr zu Gast beim Talk im Borussia-Park von Borussias Hauptsponsor Postbank und der Rheinischen Post. Die beiden Mittelfeldmänner spielen in dieser Saison wegen der Systemänderung vom 4-4-2 auf das 4-3-3 eine besondere Rolle. Sie sind im Zentrum des Borussen-Spiels und können im Gespräch mit RP-Sportredakteur Karsten Kellermann erklären, warum es in der Hinrunde so reibungslos lief, in der Rückrunde aber schwerfälliger ist. Natürlich wird auch die Trainer-Situation ein Thema sein. Möglich, dass bis dahin offiziell ist, das Marco Rose der Mann nach Dieter Hecking wird. Hofmann, der vielleicht bis dahin seinen Vertrag verlängert hat, und Strobl haben auch andere Gemeinsamkeiten: Beide spielen Golf und mögen Darts. Darüber wird ebenfalls zu reden sein. Im Anschluss an den rund 60-minüten Talk gibt es eine Stadionführung.