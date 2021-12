Ausbildung in Mönchengladbach : Tischler zeigen kleines Gesellenstück

Ausbildung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Auszubildenden zeigten Abiturienten Ergebnisse ihrer praktischen Arbeit. Dabei handelt es sich um den letzten Praxistest vor der Abschlussprüfung im Sommer.

Ein „kleines Gesellenstück“ zum Thema „Goldener Käfig“ präsentierten Auszubildende der Tischler-Innung im dritten Jahr ihrer Ausbildung jetzt in der Aula des Giesenkirchener Franz-Meyers-Gymnasiums. Angehende Gesellen und Gesellinnen gaben den Abiturienten der Schule ein Beispiel für die Berufsorientierung vor Ort und zeigten gleichzeitig, was man mit einer dualen Berufsausbildung alles erreichen kann.

Seit zehn Jahren bereiten sich junge Auszubildende der Oberstufenklasse so auf die Prüfung vor. Sie entwerfen, planen und entscheiden sich für einen Entwurf. Sie präsentieren ihre Entwürfe den Ausbildern und bauen danach ihre Stücke. Die Materialien werden durch die Ausbildungsbetriebe zur Verfügung gestellt, wo letztlich auch das „kleine Gesellenstück“ gefertigt wird. Dies alles in einer Gemeinschaftsaktion des Berufskollegs und der Tischerlerinnung.

Erstaunlich, so erwähnen die Ausbilder, ist in jedem Jahr die Vielfalt der Interpretation des Themas, die Mischung aus Möbelstücken, die kreativen Ideen und die Umsetzung durch den Nachwuchs. So zeigten unter anderem Annika Breuer, Pia Verhufen, Ula Nauen sowie Luis Löffler ausgezeichnete Arbeiten.