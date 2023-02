Ausstellung in Mönchengladbach Tischler-Azubis designen erstes eigenes Möbelstück

So unterschiedlich die Deutungen des Themas waren, so vielfältig waren auch die Ideen und Entwürfe der Tischlerei-Anwärter. Die Auszubildenden experimentierten mit Glas und Acryl, Lamellen, Durchbrüchen und filigranem Ständerwerk. Krzysztof Szmigiel, der seine Ausbildung bei Mantz GmbH & CO. KG absolviert, entschied sich, Corian und Nussbaum zu verwenden und daraus ein Beistellmöbel zu bauen. Luca von der Bey, Auszubildender der Tischlerei Robert Müller, designte wiederum eine Stiftebox inklusive Schublade aus Nussbaum. Hinter Glas hat jeder Stift seinen eigenen Platz.