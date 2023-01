BIldung in Mönchengladbach So finden Sie die richtige weiterführende Schule für Ihr Kind

Nach Kindergarten- und Grundschulwahl steht bei vielen Eltern die womöglich schwierigste Entscheidung an: Auf welche weiterführende Schule soll die Tochter oder der Sohn gehen? Bestimmt die Wahl der Schulform und die der konkreten Schule doch stark die weitere, mitunter auch berufliche Zukunft des Kindes. In Mönchengladbach gibt es laut dem Fachbereich Schule und Sport 36 weiterführende Schulen – doch welche ist die richtige fürs Kind? Und was gibt es bei der Wahl zu beachten? Eine Orientierungshilfe soll eine neue, mehr als 80-seitige Broschüre der Stadt bieten, die es zunächst in digitaler Form gibt, abrufbar unter www.stadt.mg/Schulwahl_Sek1. Die wichtigsten Infos zusammengefasst.