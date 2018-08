Mönchengladbach: Tipps zum Wochenende

Mönchengladbach Alte Recken, schnelle Jockeys, angesagte DJs oder doch lieber ein Treffen mit Jünter?

An diesem Wochenende hält das Mittelalter Einzug auf Schloss Rheydt: Das beliebte Ritterfest lädt kleine und große Besucher ein, an der faszinierenden Zeitreise ins 15. Jahrhundert teilzunehmen. Geboten werden den Besuchern ein breites Programm an Unterhaltung. Das Ritterturnier ist auch dieses Jahr eines der Höhepunkte. Auf einem 4.000 Quadratmeter großem Areal vor den Toren des Schlosses wird es wie auf mittelalterlichen Schlachtfeldern zugehen – mit Reitern, Fuß-Kriegern, Fechtern und weiteren Schaukämpfern der Stunt-Gruppe „Die Kaskadeure“. Eine Tribüne mit 200 Sitzplätzen bietet die beste Sicht auf das spannende Geschehen. Abseits des Turniers findet der Buhurt statt – eine sportliche Auseinandersetzung im Schwertkampf. Auch der große Mittelalter-Markt darf nicht fehlen. Korbflechter, Stellwerker, Schmied, Steinmetz und viele andere geben einen Einblick in ihre Handwerkskunst. Bäckereyen, Brätereyen und Tavernen bieten Deftiges und Süßes. Heute Abend lädt das Tavernenspiel auf dem Konzerthof ein zum Programm mit Jeremias und dem Gauklerpack, einer kleinen Spielmannsgruppe von Taschenspielern, Jongleuren, Tänzerinnen, Zauberern und anderen vogelfreien Gesellen. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, ermäßigt vier Euro. Der Markt hat heute von 11 bis 23 Uhr und morgen von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet.