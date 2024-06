Freizeit-Tipps Endlich Sommer! Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach · Schluss mit Regen, der Sommer lässt sich endlich blicken. Also, nichts wie raus! Es ist einiges los in unserer Stadt: Verschiedene Stadtteile laden zum Sommerfest, im Geropark und auf dem Wochenmarkt gibt es Live-Musik, auch ein Abstecher nach Korschenbroich lohnt sich. Wir empfehlen aber auch eine Radtour – zum Beispiel durch Rheydt. Mehr Tipps finden Sie in der Übersicht.

22.06.2024 , 11:51 Uhr

Wie hier beim Sommerfest in Waldhausen im vergangenen Jahr wird an diesem Wochenende in einigen Stadtteilen gefeiert. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Von Sigrid Blomen-Radermacher