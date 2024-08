Tipps der Polizei Mönchengladbach Diese Dinge sollte man vor dem Urlaub tunlichst unterlasen

Torsten Janssen arbeitet bei der Polizei Mönchengladbach im Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Und in dieser Funktion hat er schon viele Einbruchsopfer beraten. Er weiß, was so ein Erlebnis für die Betroffenen bedeutet. Denn ein Einbruchdiebstahl bedeutet nicht nur ein finanzieller Werteverlust, „das ist auch ein Eingriff in die Privatsphäre. Das verunsichert, macht ängstlich und traumatisiert sogar im Einzelfall“, sagt er. Wenn Fremde in der Wohnung auf der Suche nach Wertgegenständen die Unterwäsche durchwühlen, lasse das in den seltensten Fällen die Menschen kalt.