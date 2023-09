Ratgeberreihe „Alles was Recht ist“ So vererben Sie richtig

Wie regele ich meinen Nachlass? Und was muss ich beachten, wenn ich erbe? Die Antworten auf diese Fragen schieben viele Menschen gerne vor sich hin. Dabei lassen sich mit einem fachgerecht aufgesetzten Testament und Erbinformationen viel Streit vermeiden. Drei Experten geben in der gemeinsamen Ratgeberreihe „Alles was Recht ist“, veranstaltet vom Landgericht Mönchengladbach, vom Anwaltsverein und von der Rheinischen Post, am Donnerstag, 21. September, ab 18 Uhr im Landgericht Mönchengladbach an der Hohenzollernstraße wertvolle Tipps für potenzieller Erben oder als Erblasser – also als diejenigen, die vererben wollen.