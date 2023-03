Zum Schulstart in Mönchengladbach Worauf es beim Tornisterkauf für i-Dötzchen ankommt

In einem knappen halben Jahr beginnt für 2216 Mönchengladbacher Kinder die Grundschulzeit. Und damit steht eine wichtige und zugleich teure Anschaffung bevor: der Tornister inklusive Federmäppchen, Sportbeutel und Co. Doch was sind die wichtigsten Kriterien beim Ranzenkauf? Auf was es ankommt, und warum Eltern vor allem Ruhe bewahren sollten, erklärt Elisabeth Poos, Inhaberin des Geschäfts Schulranzen-Paradies hinterm Mönchengladbacher Hauptbahnhof.