Reparieren statt Wegwerfen So können Sie ein Repair-Café gründen

Damit künftig noch mehr Repair-Cafés angeboten werden können – und das eventuell auch in Gladbach –, bietet das Projekt „Mehrwert Revier“ der Verbraucherzentrale NRW jetzt mit der Stiftung „Anstiftung“ ein Coaching für Menschen an, die gemeinsam mit anderen ein Repair-Café auf die Beine stellen wollen. Los geht es mit zwei Infoveranstaltungen, die wahlweise am Dienstag, 19. September, oder alternativ am Mittwoch, 27. September, jeweils ab 19 Uhr stattfinden – als Online-Treffen.