Nach Anzeige in Mönchengladbach Polizei warnt vor Betrugsmaschen bei Ticketverkäufen

Ein Mann habe sie daraufhin per Direktnachricht kontaktiert und ihr die gesuchten Karten angeboten. Um sich zu legitimieren, sendete er das Foto eines Dienstausweises. Die 28-Jährige einigte sich mit dem Mann, eine Anzahlung im niedrigen dreistelligen Betrag per Bezahldienst Paypal an die angebliche Tochter zu leisten. Danach würden die Tickets umgehen verschickt, hieß es. Doch der Betrüger meldete sich nicht mehr und schickte ihr auch keine Karten. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei davor, dass sich Betrüger immer wieder zunutze machten, dass Facebook-Gruppen auch als private Tauschbörse genutzt werden. Sie gibt Tipps: