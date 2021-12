Teure Preise der NEW in Mönchengladbach : Wie geht es durch die Energie-Krise?

Der Verbrauch von Gas und Strom wird für viele Kunden der NEW deutlich teurer. Foto: dpa/Jan Woitas

Mönchengladbach Neukunden der NEW müssen in der Grundversorgung jetzt deutlich mehr zahlen, aber auch viele Bestandskunden haben in unterschiedlichen Tarifen Erhöhungen erhalten. Was Verbraucher jetzt zu Wechseln, Fristen und Treue-Tarifen wissen sollten.