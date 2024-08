Unterricht in Mönchengladbach So gelingt der Start an der weiterführenden Schule

Ein gutes halbes Jahr liegen die Anmeldefristen für die weiterführenden Schulen zurück. Nun steht der Sprung auf das Gymnasium, die Gesamt-, Real- oder Hauptschule unmittelbar bevor. Nur noch ein paar Ferientage trennen die Kinder vom ersten Schultag in einer neuen Klassengemeinschaft. „Gerade am Anfang des Schuljahres geht es in den fünften Klassen aller Schulformen zunächst einmal darum, sich untereinander kennenzulernen“, sagt die Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Mönchengladbach, Ruth Reinartz. Die Kinder kommen aus verschiedenen Grundschulen und kennen nur einzelne und manchmal auch gar keine Mitschüler oder Mitschülerinnen.