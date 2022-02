Valentinstag in Mönchengladbach : 14 Ideen fürs erste Date

Die romantische Atmosphäre im Bresgespark ist für Verliebte ideal. Einige Paare haben hier Liebeschlösser hinterlassen. Auch eine Idee. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Der Valentinstag ist der Start in die Saison der Verliebten. Am Anfang steht das erste Date und die Frage: Was sollen wir machen? In Mönchengladbach ist das gar nicht so schwer. Hier ein paar Tipps – auch für Langzeitverliebte empfohlen.