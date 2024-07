Polizei Mönchengladbach warnt vor Taschendieben „Oft fühlen Menschen sich zu sicher und denken, das könnte ihnen nicht passieren“

Es kann so schnell gehen: Einmal im Getümmel nicht richtig aufgepasst, schon können Portemonnaie, Handy, oder direkt die ganze Tasche weg sein. Jürgen Doerenkamp musste das schon am eigenen Leib erfahren. Im Urlaub in Rom wurde ihm in der vollen U-Bahn Geld aus der Tasche gestohlen. „Da hat jemand einfach den Reißverschluss aufgemacht und reingegriffen, ohne, dass ich etwas bemerkt habe“, sagt er.