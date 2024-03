Gastronomie in Mönchengladbach Das „Tijuana“ eröffnet am Alten Markt

Nach Kleve, Oberhausen und Aachen gibt es jetzt einen weiteren Standort der Restaurant-Kette. Ab Montag, 11. März, begrüßt das Team des „Tijuana“ seine Gäste auch am Alten Markt 54 in unmittelbarer Nähe zur Altstadt. Im Restaurant angeboten werden Gerichte aus der mexikanischen Küche. „Mönchengladbach ist gastronomisch gesehen eine sehr interessante Stadt. Wir haben hier schon lange nach einem geeigneten Standort und einem Objekt für das ‚Tijuana-Konzept‘ gesucht und sind sehr glücklich, nun am Alten Markt eröffnen zu können“, so Geschäftsführer Luigi Colangiuoli.