Kolumne Corgi James in Mönchengladbach So lief die erste Tiersegnung in der Citykirche ab

Ungläubig schaue ich meine Besitzerin an, als sie mir vorschlägt, gemeinsam zu einer Tiersegnung zu gehen. Gut, im Alten Testament segnen die Menschen nicht nur Tiere, sondern auch Gegenstände, Orte und Mahlzeiten. In Windberg wurde ja gerade ein Brotbackofen gesegnet. Die Idee dazu hatte die dortige Evangelische Kirchengemeinde. Der Ofen im Garten des Gemeindehauses soll einen Anlaufpunkt für die Leute schaffen. Geplant ist ein monatlicher Backtag, an dem Interessenten nach Anmeldung ihren eigenen Teig mitbringen. Gebacken werden Brot und Brötchen dann gemeinsam.