„Krankes Meerschweinchen wie Abfall behandelt“ Tierschützer setzen Belohnung aus für Hinweise auf Täter

Die Tierrechtsorganisation Peta hat sich im Fall des in einem Altkleidercontainer an der Viktoriastraße entsorgten Meerschweinchens eingeschaltet. Die Tierschützer setzen eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die die verantwortlichen Menschen überführen. Das teilte der Verein am Dienstag, 27. Dezember, mit.