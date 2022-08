„Jetzt herrscht das blanke Chaos“ : Mönchengladbacher Tierheim verhängt Aufnahmestopp

Tierheimleiterin Jasmin Pulver mit den beiden Malteser-Mischlingen Jim Bold und John Boy. Sie und ihre drei Wurfgeschwister wurden mit sechs Wochen illegal nach Deutschland eingeschleust. Nach überstandener Quarantäne konnten jetzt alle fünf Monate alte Welpen vermittelt werden. Foto: Carlos Albuquerque

Mönchengladbach Die Einrichtung am Hülserkamp ist voll. Gleichzeitig wollen immer mehr Halter ihre Tiere abgeben. Über die Folgen des Haustier-Booms während Corona, überforderte Besitzer und eine makabere Konsequenz in der Not.