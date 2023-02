Viele „Corona-Tiere“ Immer mehr Problemfälle im Mönchengladbacher Tierheim

Das Mönchengladbacher Tierheim stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Gerade der Hundebereich mit 13 Innenplätzen ist zu Jahresbeginn „mehr als ausgelastet“, sagt Tierheimleiterin Jasmin Pulver. Neben dem Platzmangel alarmiert die Tierheimleiterin vor allem die seit fünf Jahren steigende Zahl an Tieren, die von Ordnungskräften den Besitzern weggenommen und beim Tierheim abgegeben wurden. Mit Blick in ihre Tier-Statistik stellt Pulver fest, dass sich die Zahl der beschlagnahmten Hunde und Katzen im Vergleich von Januar 2022 zu Januar 2023 versechsfacht habe. Während bis zum 11. Januar vergangenen Jahres eine Katze, ein Hund sowie fünf Kleintiere (Kaninchen, Meerschweinchen und Ziervögel) beschlagnahmt wurden, sind es bis zum 11. Januar dieses Jahres bereits sechs Katzen, sechs Hunde und drei Kleintiere. Über die Gründe der Beschlagnahmungen könne sie keine Auskunft geben, sagt Pulver. Nach Angaben des Veterinär- und des Ordnungsamtes der Stadt wurden im vergangenen Jahr 22 Hunde und Katzen aus dem Ausland aufgrund einer fehlenden Tollwutimpfung beschlagnahmt, 2021 waren es 25 Fälle.