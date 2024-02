Zootier des Jahres 2023 Tiergartenbesucher spenden für bedrohte Aras

Im vergangenen Jahr war das „Zootier des Jahres“ der Ara. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von rund 170.000 Euro zusammen, die für Schutzprojekte der Rotohr-Aras in Bolivien und der Soldaten-Aras in Ecuador eingesetzt werden. Die Besucher des Tiergartens Mönchengladbach beteiligten sich ebenfalls an dem Spendenaufruf. Insgesamt kam dort eine Summe in Höhe von 1600 Euro zusammen, was sie zu Silber-Förderern für diese Projekte machte.