Corona in Mönchengladbach : Tiergarten will in einigen Tagen wieder öffnen

Tiergarten will in einigen Tagen wieder öffnen

Mönchengladbach Familien mit kleinen Kindern freuen sich darauf, die Tiere wieder besuchen zu können. Allerdings müssen dafür noch ein paar Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Öffnung den Corona-Verordnungen entspricht.

Seit vergangener Woche dürfen Geschäfte, Museen und andere Einrichtungen unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Auch Zoos und Tiergärten gehören dazu. Insbesondere Familien mit kleinen Kindern warten sehnsüchtig darauf, den Tiergarten in Odenkirchen wieder besuchen zu können und damit etwas Abwechslung in die Freizeitaktivitäten zu bringen. Wer auf die Internet-Seite geht, findet jedoch die Nachricht, dass eine Terminvergabe per E-Mail oder Telefon noch nicht möglich ist. Die ist aber laut den Vorgaben des Landes vorgeschrieben. Einige Leser hatten sich deshalb an unsere Redaktion gewandt.