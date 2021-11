Lichterfest in Mönchengladbach : Tiergarten im Lichterglanz

Mönchengladbach Als Dank für Spenden in Lockdown und Pandemie gab es im Tierpark ein Lichterfest. Viele Kinder kamen mit bunten Laternen. Einige Tiere hatten sich schon schlafen gelegt, andere beäugten neugierig das Treiben.

Wie viele andere Kinder auch, war der Sechsjährige mit einer Laterne in den illuminierten kleinen Zoo gekommen. Von den Tieren sehe er nun zwar weniger, dafür aber die Lichter, meinte Ben. Für drei Stunden war der Tierpark im neuen Licht wie verwandelt. Die bereits kahlen Äste eines Baumes streckten sich im fahlen Schimmer gespenstisch in die Höhe, filigran anmutende Spitzen eines Nadelbaums schimmerten blutrot, während in Violett getauchte Sträucher geheimnisvoll leuchteten. Die Wege waren teilweise von flackernden Kerzen in kleinen Windlichtern gesäumt. Die Lichterketten beim Seehundbecken spiegelten sich im Wasser.