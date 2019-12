In der Zooschule : Basteln zum Advent im Tiergarten

Mönchengladbach An drei Terminen im Advent können Kinder, die den Tiergarten besuchen, in der Zooschule unter Anleitung Adventsdeko basteln.

Um Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, bietet der Tiergarten Mönchengladbach ein Adventsbasteln an. An drei Terminen in den kommenden Wochen können Kinder für je zwei Stunden Weihnachtsdeko basteln und anschließend mit nach Hause nehmen. Die Bastelstunden finden in der Zooschule des Tiergartens statt – unter Anleitung der Zoopädagogin Sandra Mäder. Unterstützt wird sie dabei von einer weiteren Mitarbeiterin des Tiergartens.