Tiere in Mönchengladbach : Wenn Benno zum Zahnarzt muss

Cornelia Coslar, Tiermedizinische Fachangestellte, mit Hund Benno am Digitalen Volumentomograf. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Tierarzt Claus Meyer hat sich auf Zahnmedizin für Vierbeiner spezialisiert. Es sei sinnvoll, seinem Hund regelmäßig in den Mund zu sehen, rät er. Nur dann lasse sich erkennen, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Von Renate Resch

Etwas zögerlich ist Hund Benno schon, als er in die Tierarztparxis Meyer in Odenkirchen gebracht wird. Heute sollen seine Zähne mit Hilfe des Digitalen Volumentomografen (DVT) überprüft werden. Die junge tiermedizinische Fachangestellte Cornelia Coslar nimmt ihn in Empfang und bereitet ihn für die Untersuchung vor. Zunächst gibt sie ihm eine Spritze mit einem Narkosemittel, denn für alle Zahnbehandlungen, auch wenn es lediglich eine Zahnreinigung ist, ist es notwendig, das Tier in Vollnarkose zu legen. Die Gefahr, durch kleine Bewegungen des Hundes das Zahnfleisch zu verletzen, in welches sich dann Keime einnisten können, aus denen Entzündungen entstehen, ist zu groß.

Benno wird auf dem fahrbaren Tisch richtig positioniert und Tierarzt Claus Meyer kommt hinzu. Er ist einer der vier praktizierende Tierärzte der Praxis und hat sich auf Zahnheilkunde bei Tieren spezialisiert. Nun beginnt er damit, die Zähne zunächst zu säubern, denn nur ohne Verschmutzungen und Belägen auf den Zähnen kann das DVT später den genauen Zustand abbilden. Gereinigt wird zuerst mit Ultraschall, danach mit einer groben Polierpaste und anschließend mit einer feinen Paste, die spiegelblanke Flächen hinterlässt.

Info So putzt man dem Hund die Zähne Ratschlag Jeden Tag Zähne putzen beim Hund, rät der Tierarzt. Wie es geht Dazu nimmt man eine Kinderzahnbürste. Sie ist weich, hat einen kleinen Kopf und einen guten Griff, was das Putzen erleichtert.

Der schlafende Benno wird zu der Röhre des Volumentomographen gefahren und in die richtige Höhe gebracht. Zunächst macht Claus Meyer eine kleine Probeaufnahme, die er am Rechner ansieht, um festzustellen, ob der Patient richtig liegt. Die Maschine richtet sich dann automatisch aus und belichtet automatisch. Der Scan kann beginnen. Die Röhre fährt innerhalb von 30 Sekunden einmal komplett im Kreis um Bennos Kopf und macht bei jedem Grad, also 360 Mal, eine Aufnahme. Diese Bilder werden dann im Computer zum 3D-Bild zusammengesetzt.

Seit 2008 wird der Volumentompgraph bei der Diagnostik für Menschen eingesetzt wird. Seither hat sich diese Technik noch verbessert und ist in der Auflösung noch genauer geworden. Die Volumentomographen waren jedoch für stehende Patienten ausgerichtet und damit für Tiere nicht einsetzbar. In Kalifonien wurden dann Geräte entwickelt, in die Patienten im Liegen hineingefahren werden konnten. Dort wurde mit der Anwendung bei Tieren begonnen.

Ende vergangenen Jahres stieß Meyer auf einen Vertrieb dieser Geräte in Krefeld und schaute sie sich dort genauer an. Es veranlasste ihn, für seine Praxis und seine Arbeit ein solches Gerät anzuschaffen. „Jetzt kann ich bestimmte Probleme, die man im normalen Röntgen durch die Überlagerung nicht feststellen kann, erkennen.“

Das Gerät liefert ihm feine Darstellungen mit extrem hoher Auflösung, die in Schichten dargestellt werden können. Es ist also möglich, nicht nur von vorn, von oben oder von der Seite den Kiefer und die Zähne der Tiere zu betrachten, sondern auch in Schichten davor oder dahinter darzustellen, ohne von vorgelagerten Knochen verdeckt zu werden. „Ich bin der Erste, der es in Deutschland für Tierzahnheilkunde anwendet.“ Während normale Röntgengeräte eine hohe Strahlungsintensität haben und in einem verbleiten Raum untergebracht werden müssen, kommt dieses neue Gerät mit einem Zehntel der Strahlung aus.

Für Tierbesitzer ist es oft schwer, Zahnschmerzen beim Hund zu erkennen. „Unsere Hunde spüren die Schmerzen genau wie wir, sie bewerten den Schmerz jedoch anders. Sie übergehen den Schmerz meist und zeigen ihn häufig nicht“, erklärt der Tierarzt. Manchmal merkt man am Geruch des Mundes, dass eine Entzündung vorliegen kann. Es kann auch eine dicke Beule erscheinen oder Eiter auslaufen. Die Entzündung am Zahn macht erst eine Wurzelvereiterung, dann eine Vereiterung des Kiefers drumherum und irgendwann sucht sich der Eiter einen Weg nach draußen, wo er sichtbar wird. Kein schönes Szenario und schmerzhaft für den Hund.

Es ist sinnvoll seinem Hund regelmäßig in den Mund zu sehen, rät der Tierarzt, denn nur wenn man sich bewusst die Zähne ansieht und wie der Mundraum aussieht, kann man erkennen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. „Der Check des Hundebesitzers ist das Allerwichtigste“, sagt Meyer.