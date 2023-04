Nach dem Hochwasser Mönchengladbacher THW als Brückenbauer im Einsatz

Mit über 100 Einsatzkräften aus mehr als zehn Ortsverbänden waren sie am Bau der 82,5 Meter und etwa 175 Tonnen schweren Brücke beteiligt. Entsprechend motiviert waren die ehrenamtlichen Spezialisten aus Mönchengladbach. Neben den Einsatzkräften, die aktiv am Bau der Brücke beteiligt waren, war auch das Personal des Zugtrupps als Einsatzabschnittsleitung „Bau“ vor Ort und für die Organisation des Material- und Personalansatzes zuständig. „Es war eine ereignisreiche und manchmal auch kräftezehrende Arbeit, die wir gemeinsam im Team gemeistert haben“, so resümiert der Zugführer Thomas Meiners die Zeit an der Einsatzstelle.