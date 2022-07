Städtische Kliniken Mönchengladbach : Celary bleibt weitere fünf Jahre „Eli“-Chef

Der Vertrag von Geschäftsführer Thorsten Celary wurde verlängert. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Vertrag des Geschäftsführers der Städtischen Kliniken wurde verlängert. Was er jetzt plant angesichts eines sich anbahnenden neuen Geburten-Rekordes und der neuen Krankenhausplanung des Landes.

Thorsten Celary bleibt weiter Chef der Städtischen Kliniken. Der Vertrag des Geschäftsführers des Elisabeth-Krankenhauses wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Dies hatte der Aufsichtsrat bereits im März einstimmig beschlossen, wie die Stäschen Kliniken mitteilten. Nun ist der Vertrag, der bisher bis zum 30. Juni 2023 datiert war, frühzeitig verlängert.

Grünen-Politiker Bernd Meisterling-Riecks, Vorsitzender des Aufsichtsrats, dankte Celary insbesondere für dessen Arbeit in der Corona-Pandemie. „Gemeinsam mit ihm werden wir die sich bietenden Chancen in einem schwierigen Umfeld im Gesundheitswesen mit kaum planbaren Rahmenbedingungen auch weiter zum Wohle des Hauses, der Mitarbeitenden und der Patienten nutzen“, sagte Meisterling-Riecks in einer Mitteilung des Hauses. Celary ist seit 2018 Chef der Städtischen Kliniken, davor war der Kaufmann unter anderem stellvertretender Kaufmännischer Direktor des Universitätsklinikums Düsseldorf.

Celary will gemeinsam mit anderen Kliniken in der Stadt den Standort „und seine medizinischen Leistungen präsenter machen“, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. „Wir müssen attraktiver werden und den Standort nach draußen tragen und zeigen, dass wir gut aufgestellt sind.“ Personalmangel sei eines der größten Probleme im Gesundheitswesen, das sich zudem weiter entwickle, insbesondere gilt das für die Krankenhauslandschaft. Die neue schwarz-grüne Landesregierung will die Krankenhausplanung erneuern und dabei die Arbeit der Vorgängerregierung fortsetzen. Das Elisabeth-Krankenhaus ist mit seinen Schwerpunkten Geburtshilfe und Geriatrie überregional gefragt.