Kirche in Mönchengladbach Elektroniker wird Pfarrer in drei Gemeinden

Geboren 1978 in Ruda, Oberschlesien, wuchs Thomas Porwol am Niederrhein in Willich auf. Nach dem Grundwehrdienst und einer Ausbildung zum Kommunikationselektroniker im Jahr 1999 besuchte er von 2003 bis 2005 die höhere Berufsfachschule für Technik und Medien in Mönchengladbach. Anschließend leitete er von 2004 bis 2008 eine Kreativagentur für Digital- und Printmedien in Düsseldorf. Als „Spätberufener“, wie er selber sagt, begann er im Jahr 2008 sein Theologiestudium in Lantershofen und setzte dieses 2012 im Studiengang „Medien und öffentliche Kommunikation“ an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt fort. 2014 trat er sein Diakonat in St. Jakob, Aachen, an und wurde ein Jahr später von Bischof Heinrich Mussinghoff in Aachen zum Priester geweiht. Anschließend war er Kaplan an St. Vitus in Mönchengladbach.