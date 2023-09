Kirmes in Mönchengladbach Thomas Platzer ist Neuwerker Schützenkönig für 2024

Hochgeehrt und stolz kehrte in dieser Woche das Neuwerker Tambourkorps, mit ihrem Vorsitzenden Thomas Platzer und dem musikalischen Leiter Thomas Teltscher an der Spitze, nach Neuwerk zurück. Beim Bundesfest der Historischen deutschen Schützenbruderschaften im Eifelstädtchen Mayen wurden sie zum Bundesschützentambourkorps ernannt. Am Wochenende, beim Heimspiel zur Neuwerker Puspaskirmes, spielten sie, wie immer, in Hochform auf. Bei Thomas Platzer fiel der Vogel von der Stange und er ist neuer Schützenkönig für die Saison 2024.