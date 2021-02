Kostenpflichtiger Inhalt: Star-Wars-Museum in Mönchengladbach : Wie „Stars of the Galaxy“ trotz Lockdown wächst

Thomas Manglitz nutzt den Lockdown um seine Ausstellung auszubauen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Wann das Museum „Stars of the Galaxy“ wieder öffnen darf, steht in den Sternen. Die Zeit hat Besitzer Thomas Manglitz aber kreativ genutzt: Seine Star-Wars-Welt steht trotz Lockdown alles andere als still.