SPD-Politiker zu Besuch in Mönchengladbach : Kutschaty informiert sich über Stellenabbau bei Starrag

Mönchengladbach Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion machte Halt beim Mönchengladbacher Ortsverein der Sozialdemokraten. Dabei ging es um die Zukunft des Dörries-Scharmann-Werks.

Wer war gekommen? Thomas Kutschaty , der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, machte bei seiner Sommertour „Arbeit“ durch die 60 Ortsvereine in NRW auch in Mönchengladbach Halt.

Was war der Anlass? Kostenpflichtiger Inhalt Der geplante Stellenabbau bei Starrag/Dörries Scharmann in Mönchengladbach. Die Schweizer Unternehmensgruppe will die Produktion an der Hugo-Junkers-Straße aus betriebswirtschaftlichen Gründen bis Ende nächsten Jahres in die Schweiz auslagern. Das bedeutet den Verlust von weiteren bis zu 150 Arbeitsplätzen. In guten Zeiten hatte das Unternehmen etwa 850 Mitarbeiter.