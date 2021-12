Mönchengladbach Zeitungszusteller mit Herz : „Ich bin mein eigener Chef“

Odenkirchen An sechs Tagen in der Woche bekommen die Leser der Rheinischen Post ihre Zeitung pünktlich vor dem Frühstück gebracht. Zusteller Thomas Hillebrink berichtet, warum er seinen Job liebt.

Vor Kurzem stockte Hillenbrink seine zunächst drei Stammbezirke in Odenkirchen um zwei Bezirke in Beckrath auf und übernahm zudem die Tour eines erkrankten Kollegen. Hillenbrink lädt an sechs Tagen in der Woche an vereinbarten Bushaltestellen in Odenkirchen sowie am Wickrather Markt das ihm zugedachte Kontingent von rund 450 Zeitungsexemplaren der „Rheinischen Post“ auf sein E-Bike.